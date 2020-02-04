重量級科技股走強，以及美國製造業活動意外強勁，周一美股上漲，扭轉上周因擔心武漢肺炎疫情爆發將衝擊經濟的重挫走勢。

周一收盤，道瓊工業指數漲143.78點或0.51%，為28,399.81點。標普500指數漲23.4點或0.73%，為3248.92點。那斯達克指數漲122.47點或1.34%，為9,273.40點。

微軟收漲2.4%，帶動標普500科技股指數勁揚1.3%。谷歌母公司Alphabet Inc收漲3.5%，但在發布業績後，盤後股價回落。特斯拉飆漲19.9%，因Panasonic公布與特斯拉合資設立的美國電池業務首次實現獲利。

受原油價格走低影響，能源股跌1.3%。

藥廠吉利德（Gilead）收漲5%，該公司一款實驗性藥物在臨床試驗上，對治療武漢肺炎展現成效。

民主黨周一在愛荷華州展開總統候選人初選，參議院周三將就川普總統彈劾免職案進行表決，Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，彈劾案的不確定性可望在本周結束。

(時報資訊)