近期受到武漢肺炎疫情持續升溫的影響，根據櫃檯買賣中心統計，今(109)年1月平均報酬達3.35%，其中有14檔上櫃債券ETF的1月報酬率超過5%，今年度上櫃債券ETF交易日均值達32.07億元。

根據櫃買中心統計，108年櫃買市場全體上櫃債券ETF全年度平均報酬為8.7%，櫃買中心表示，近期受到武漢肺炎疫情持續升溫的影響下，美國10年期政府公債在1月份大幅下跌33個基本點，債券價格上揚，統計109年1月2日至109年1月31日，98檔上櫃債券ETF還原配息後的總平均報酬達3.35%。

以成分債券之特性區分，美國政府債ETF(21檔)平均報酬為4.04%；公司債金融債ETF(54檔)平均報酬為3.71%；新興市場債ETF(10檔)平均報酬為2.55%；高收益債ETF(2檔)平均報酬為0.51%；中國政策金融債ETF(11檔)平均報酬為1.55%，相較台幣定存(約1.05%)、類定存保單(約2.5%)等，債券ETF報酬更具吸引力。

櫃買中心表示，近期股市大幅下跌下，櫃買市場債券ETF商品報酬表現持續亮眼，充分反映股債風險對沖的特性。債券ETF低波動、穩定配息以及具避險性等商品特性，有利投資大眾分散資產配置與風險管理，投資人可多加留意。

櫃買中心也提醒投資人，債券ETF投資有賺有賠，且過去的報酬表現無法保證未來的獲利，投資人應先瞭解相關的商品風險後，考量自己的需求與風險承受能力來進行投資。

(時報資訊)