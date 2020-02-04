武漢肺炎疫情嚴重，導致民眾出門時紛紛會戴上口罩以免染上病毒，不過在中國貴州有一名大嬸卻執意不戴口罩出門，不僅如此，她還想在這樣的情況下硬闖商場，最後遭商場人員攔截要求離去時，竟然還踹了對方一腳，離譜行徑被目擊者拍下來PO網，看到大嬸的火爆脾氣，有網友便直呼：「這一定是脾氣太火爆導致內分泌失調。」

綜合陸媒報導，一名目擊者表示，那位沒戴口罩的大嬸走進商場後把所有地方都走遍了，每家商鋪她都跑去逛，「她就進來走了一圈，全商場都走了一遍。」而從影片中也可見，大嬸在未戴口罩的情況下進入商場，但隨後馬上遭相關人員攔截，擔心大嬸沒戴口罩會散播病毒給其他客人。

不過，就算商場人員再怎麼勸說，出動超過5名同事，還發口罩給她戴上，但大嬸卻執意不肯就範，還大聲嚷嚷著：「我就不出去！」遲遲不肯離開商場，最後在無計可施的情況下，商場人員們圍成人牆阻止大嬸進去，但其中一名同事卻被她踹了一腳，看到這一幕，讓在場的目擊者直呼：「怎麼說，怎麼勸，她都滿無理取鬧的，有點沒素質的感覺。」

對於大嬸出腳踢人的行為，律師表示這違反了《治安管理處罰法》，可對她做出行政處罰；另外，出門配戴口罩是中國根據《傳染病防治法》訂定的法律條文，如果因不戴口罩造成新型冠狀病毒傳染，則有可能構成妨害傳染病防治罪。

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(中時電子報)