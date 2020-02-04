被稱為「日本第一牛郎」、「夜之帝王」的羅蘭（Roland），不僅在牛郎界是帝王般的存在，一般民眾和媒體也非常關注他；羅蘭的名言「世上只有兩種男人：我、我以外的」、「女性只需要水、麵包和羅蘭就可以了」更是讓人難忘。羅蘭昨（3日）現身台灣，許多民眾也當街圍著他看，相當興奮。

羅蘭昨日晚間造訪士林夜市。（合成圖／roland_0fficial IG）

羅蘭昨日晚間在IG上連發多則限時動態，而地點竟是台灣！只見他第一則動態就在士林夜市打卡，接著又到了當地知名宮廟，還在街頭接受民眾目光洗禮；許多女生見到羅蘭本人，更是興奮得邊尖叫邊跳個不停。

羅蘭雖考上東京大學，但一周就決定休學。（合成圖／roland_0fficial IG）

羅蘭18歲考上東京大學，但發現自己不想成為每個月為微博薪水而掙扎的「社畜」，短短一周就決定休學，開始他的夜晚人生，選擇在牛郎店做男公關（ホスト），陪客人喝酒、聊天。

現在羅蘭的年收入高達日幣3億元（約台幣8400萬元），曾有女客一晚就為了他豪砸日幣3000萬元（約台幣840萬元），讓他曾說出「如果我認真做男公關的話，法國的葡萄園大概都要滅絕了」一語。羅蘭也因為許多驕傲的名言而成為媒體寵兒，甚至辦過「名言展覽」、出書。

羅蘭相當注意維持身材。（合成圖／roland_0fficial IG）

羅蘭的新書即將在台灣上市，之前在日本出版時，他曾表示要將版稅全部捐給「京阿尼」，其實羅蘭一直為善不落人後，還曾捐錢到柬埔寨建立學校，被日媒稱為狂妄霸氣、內心柔軟，擁有魅力的夜之帝王。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)