黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

武漢肺炎疫情增溫，也造成社會出現一股口罩之亂，行政院昨(3日)定案，宣布6日起買口罩採實名制，更限制7天內只能買2片，引來不少民怨指仍不夠用，藝人黃安今早則發文酸爆小英政府，連喊4句支持，諷刺說：「就算一個月一片也支持，畢竟是史上得票率最高的領導人！」

黃安今上午發文，分享昨行政院宣布6日起實名制買口罩上路，但7天只能買2片。黃安今稍早談及此事，寫下：「支持！畢竟這是800多萬選票選出來的政府。支持！就算一個月一片也支持，畢竟是史上得票率最高的領導人！支持！就算用衛生巾代替口罩也支持，畢竟台灣價值、『國家』尊嚴要顧到呀！支持！支持！支持！不爽的通通住嘴！『反滲透』等著你呢！」

對此，網友回應：「老百姓講的最實在，不是得肺炎死掉的，而是排隊不睡覺、焦慮、恐慌死掉的！」、「自己選的自己受吧」、「太少了，2片」、「自求多福吧」、「台灣人都覺得是因為他們不夠用，這樣子搞之前的不肯出口就合理了」。

(中時電子報)