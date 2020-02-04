武漢肺炎防疫，政府宣布高中以下、大專院校延後至2月25日開學，引發民怨。對此，實踐大學教授江岷欽怒批政府不想負責，應該讓民眾安心，若只會選舉是沒用的。

昨（3）日政論節目《少康戰情室》談到延後開學問題，實踐大學教授江岷欽直言，「我們的問題是政府不想負責」，所有問題通通交給民間，讓民間後續自己做處理，從口罩就開始，變成最大問題製造中心。這些衍生出來的問題都不是原先設想的，本來沒問題，但政府卻不斷自己製造問題，江岷欽坦言，說穿了就是「非專業」。

江岷欽表示，如果一開始是陳時中，或是衛生署長、相關專業人士做決策，而不是蘇貞昌一人官大學問大做的話，認為一開始定位好後，它有一定的標準，到什麼程度要放多少假，如果能定下來，民眾不會那麼恐慌，「現在恐慌是往下延伸的恐慌，是全面性的集體焦慮症」。

江岷欽表示，政府根本是「提油救火」，民眾當然火大，現在防疫除了戴口罩，似乎看不到其他東西，是否有疫苗，或吃哪些東西、該做哪些事會有好一點的效果，其他人則補充說還有勤洗手。江岷欽呼籲政府應該讓民眾安定下來，「不要說只會選舉，會選舉是沒有用的」。

(中時電子報)