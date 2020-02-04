電源管理及散熱解決方案廠—台達電(2308)於AHR 2020展示完整樓宇自動化及空調相關解決方案，具備物聯網功能，並將溫度感測、占用偵測、濕度與無線通訊整合於一的Delta Controls O3感測器2.0，此屆AHR 2020獲樓宇自動化創新大獎肯定，也將於台達展區吸睛展出。

此次美國奧蘭多參展空調暖通製冷大展 AHR 2020AHR，台達以「智慧建築、智慧城市」為題，整合旗下子公司樓宇領域的各項專精技術，包括Delta Controls與LOYTEC的樓宇自動化解決方案、VIVOTEK晶睿通訊的安全監控方案、Amerlux的商用專業照明，以創新科技協助樓宇及城市的管理者提升營運效率、降低能源耗用、同時兼顧居住者的使用體驗。

台達展區以城市為應用場景，讓參觀者沿著橫越展區的道路體驗各式台達方案如何協助打造智慧建築及城市。例如整合子公司Amerlux照明、VIVOTEK安防攝影機及台達AC mini電動車充電器的智慧充電站，透過樓宇控制軟體的管理，能按照充電當下的時間及使用者動態來自動調整照明。而透過VIVOTEK的攝影機可辨別車牌或進行其他身分識別，來為授權車輛啟動電動車充電器。

台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，智慧城市與樓宇仰賴各級設備和系統間的互聯互通，同時需要控制、安防、照明等許多技術，台達近年來併購多家公司，更完整了我們在樓宇自動化領域的能力，台達可為系統整合商、設施管理者和各級政府提供符合物聯網架構的專業解決方案，以互聯生智的科技，實現智慧樓宇、智慧城市。

在樓宇自動化控制部分，台達子公司Delta Controls將展出其最新的多合一感測器O3 Sensor Hub 2.0，其精密的設計可以將多種不同的感測器整合於一體，包括溫度、濕度、占用、照明等，徹底改變了建築物應對使用者需求的方式，大幅增進使用者體驗。此系統同時可以在建築或房間層級扮演IoT物聯網中樞的角色，做到包括開關投影機、電視、調控燈光亮度、調整風量等功能。多合一的感測器可以減少感測器的安裝數量及空間，降低設置時間並讓空間更加美觀。

台達子公司LOYTEC將展示其樓宇管理和控制產品組合中的最新解決方案，其系統與BACnet、DALI、KNX、Modbus、EnOcean、OPC和LonMark等各種開放樓宇控制通訊協議皆相容，可以輕易成為建築物的控制中樞，讓空調、照明、電梯、安全監控、電動車充電等系統更聰明高效的運作，當其他廠商需要以多個控制器對應不同需求時，LOYTEC獲獎項肯定的LIOB-585整合控制器可以同時滿足所有的單元及終端需求，其內建有Web控制介面，不需要程式編碼或配置軟體即可以使用。

至於搭配台達變頻器(variable frequency drive; VFD)的GEN2旁路系統具備Delta Controls的enteliWEB應用程序，可以無縫整合於樓宇自動化系統中，GEN2內建BACnet和BACnet IP，同時搭載enteliZONE控制器，能針對多種使用情境輕鬆配置與操作、減少佈線並強化變頻器的流動控制。

(時報資訊)