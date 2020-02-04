湖北武漢《長江日報》4日報導，2月3日晚，武漢市在江漢區、武昌區和東西湖區建設「方艙醫院」，用於收治新型冠狀病毒感染的肺炎輕症患者。這3處方艙醫院，分別位於武漢國際會展中心、洪山體育館、武漢客廳。

報導指出，「方艙醫院」是大陸解放軍野戰機動醫療系統的一種，在各種應急救治中也有廣泛使用。一般由醫療功能單元、病房單元、技術保障單元等部分構成，是一種模組化衛生裝備，具有緊急救治、外科處置、臨床檢驗等多方面功能。

武漢國際會展中心將改造成為1000張床位的方艙醫院；武漢客廳A區將安排1000張床位，B區、C區各安排500張床位，計畫將於4日晚上正式啟用；洪山體育館方艙醫院，可以容納400張床位。

據報導，2月3日晚武漢國際會展中心工作人員對室內進行消毒，這裡將改造成為1000張床位的方艙醫院，晚11點30分，醫療物資陸續到達

，工作人員組裝醫療床。今晨0時，兩輛526公車滿載床上用品，抵達武漢國際會展中心。截至淩晨1時，運輸車仍在不斷載著物資進入場館。

武漢客廳部分，3日晚10點45分，首批醫療物資抵達，工作人員開始搭建安置站。今晨0時左右，100張病床己搭建成功。

武漢客廳A區將安排1000張床位，B區、C區各安排500張床位。按計畫，將於4日晚上正式啟用。

報導稱，方艙醫院建成後，醫護人員從全市抽調，收治的病人將以輕症為主，即檢測呈陽性但無症狀或症狀不明顯的病人。患者症狀一旦轉重，將及時轉入金銀潭醫院繼續治療。

與此同時，洪山體育館的方艙醫院也在緊鑼密鼓地建設中。可以容納400張床位，主要收治輕症患者。如果入住的輕症患者病情轉重，將進行轉院診療。

(中時 )