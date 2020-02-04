武漢肺炎在國內掀起「口罩之亂」，為解決民眾排隊買不到口罩的問題，衛福部昨（3日）公布自6日起實施「口罩實名制」，惟7天限購2片招致不少網友砲轟「哪夠用！」，但有網友認為，此政策其實有公式算出來的，絕對可以讓全台2300萬人都有口罩。

衛福部推出「買口罩實名制」政策後，在PTT上引發熱烈討論，有人痛批「懲罰那些沒出去搶口罩囤貨的，讚讚」、「平均3.5天換一片，厲害了我的黨」、「不用帶了啦，上下班搭大眾運輸的自己保重要天天戴」、「7天2片，你跟我說口罩一定夠？！」、「不是說都夠用，結果？」、「腦子有問題喔！7天用2片」。

對此，有網友表示，國內目前一天產能400萬片，若加開產線，能提升到每日600萬至660萬片，相當於每周4200萬至4600萬片，以全台2300萬人來算，平均每人一周可有2個口罩。

儘管「產能公式」看似口罩可供全台所有人，但有網友認為，若民眾或有心人士想囤貨，就算國家都一億片存量也不夠用。

(中時電子報)