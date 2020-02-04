凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢，提供突遭變故之學生家庭或個人即時性急難救助，連續8年、協助逾300個家庭暫度難關，並視需要提供助學金、累積投入3,000多萬元；基金會農曆年前親訪部分受助家庭，致贈年節慰問金，也瞭解案家是否需進一步協助，建立長期關懷網。

在凱基慈善基金會協助的家庭中，隔代教養、單親家庭比例高，各家遭遇困境不一，需要社會伸出援手。以獲學校提報總統教育獎、今年國小六年級的小杰來說，他與84歲的阿嬤相依為命，家中物質匱乏，三餐甚至依賴從學校帶回的營養午餐，他曾獨自深夜外出求援、帶祖母求醫。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，對遭遇突發變故之弱勢學生家庭立即伸出援手，並視需要進一步提供助學金，讓學生不因家庭變故而影響就學。這項弱勢學生助學金計畫已持續八年、累積投入3,000多萬元；寒冬送暖活動則藉由年節的親訪慰問，瞭解案家後續生活是否需進一步協助，建立長期關懷網。

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