武漢肺炎使民眾人心惶惶，大家瘋搶口罩防疫！對此，律師呂秋遠直言，囤積、恐慌才是目前缺貨的主因。他也觀察到許多現象，包括恐慌性囤積的情況越來越嚴重，彷彿放幾盒口罩在家裡，就可以百毒不侵，此外，回到家裡、脫掉口罩，卻把剛剛拿過鈔票的手直接接觸食物，放到自己嘴巴裡，他不禁疑惑到底這樣戴口罩的意義何在？

呂秋遠在臉書指出，從武漢病毒爆發以來，他只是對於個人健康的管理更重視，包括洗手、不到人多的密閉空間等，都會盡量小心。但他留意到來開會的客戶，他們幾乎都有戴口罩，只是口罩千奇百怪。包括有客戶戴醫療用口罩，但露出鼻子呼吸、有客戶戴著Hello Kitty的紅色布料口罩，與臉部完全不密合。這些人都沒有感冒症狀，為什麼戴口罩也不知道，好像大家都在戴，所以就戴了。

呂秋遠提及，若台灣人每天都要換兩副口罩，目前台灣每日產量是188萬副，就算行政院現在加碼投資，業者全面加班，讓產能急速增加，大概會是600萬到800萬副。但真的需要這麼多口罩嗎？呂說即便SARS時期高峰，也就是2003年5月，最多也就是需要400萬副上下，但以目前增加的產線來說，幾天後就綽綽有餘，為什麼大家還是在哀嚎買不到口罩？

「因為囤積、因為恐慌，這是目前缺貨的主因」。呂秋遠提及，有些人看到別人在排隊，好像應該也來排一下；看到別人都戴口罩，好像也應該要戴。但若不是生病、如果不是到人多密閉的場所、如果不是到醫療院所，原本就不需要戴上口罩，現在的情況變成恐慌性囤積的情況越來越嚴重，不需要買的人，也跟著買，彷彿放幾盒口罩在家裡，就可以百毒不侵，而回到家裡、脫掉口罩後，卻把剛剛拿過鈔票的手直接接觸食物，放到自己嘴巴裡，到底這樣戴口罩的意義何在？

呂秋遠呼籲大家不要再搶購口罩，若是健康的人，且不會經常出入醫院或密閉空間，事實上戴口罩的必要性不高，如果繼續囤積口罩，無論政府要求民間投入多少產量都不夠。呂也提及，囤積性恐慌還是會讓許多民眾買不到口罩，而且恐慌過後，產能又再度閒置，這時候要賣給誰？

(中時電子報)