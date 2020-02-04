谷歌母公司Alphabet公布2019年第四季和全年財報，其第四季獲利優於市場預期，但營收表現卻意外疲弱，周一盤後股價下挫4.49%，報1,416美元。

Alphabet公布，2019年第四季營收年增17.3%，為460.8億美元，不如市場預期的469億美元，並創下2015年來最小增幅。淨利達106.7億美元，較前一年同期的淨利89.5億美元成長。每股盈餘為15.35美元，優於市場預期的12.49美元。

令人意外的是，Alphabet首度分開揭露YouTube和雲端事業的業績表現。YouTube全年廣告收入達151.5億美元，較2018年增長36%，且幾乎是2017年營收的兩倍。此外，Google Cloud雲端事業全年營收達89億美元，較2018年大幅成長53%，並較2017年成長1倍。

新上任的執行長Sundar Pichai表示，他對搜索業務的持續進步，以及建立了兩個新的成長領域感到非常高興。

(時報資訊)