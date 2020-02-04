六都地政局陸續公布今年1月份買賣移轉資料，六都合計1萬5,500棟，跟前一個月相比下滑30.5%，跟去年同期相比下滑21.6%，各都買賣移轉棟數的部分，台北市月減24.3%、年減16.5%；新北市月減31.3%、年減18.9%；桃園市月減33.5%、年減3.9%；台中市月減36.2%、年減26.5%；台南市月減25.5%、年減27.7%；高雄市月減25.1%、年減35.0%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年1月恰逢春節假期，工作天數較去年同期少，若原有購屋計畫者大多將行程提前至去年底，或待年後處理，故今年1月的買賣移轉棟數跟前1個月或去年同期相比普遍有巨幅落差，再者，1月下旬爆發武漢肺炎，恐延續干擾2月份的交易量。

綜觀各都買賣移轉情況，由於去年12月許多區域有交屋潮，基期較高，因此六都月減幅都有24%以上，而與去年1月相比，今年受春節影響，六都普遍量縮，唯獨桃園市表現相對穩健，年減幅僅3.9%。郎美囡表示，都會區缺乏帶動市場熱度之話題，交易受季節性影響較深，而桃園市議題多元，房價相對於雙北更容易吸引首購族，不動產市場交易活絡，尤其桃園區、中壢區及龜山區推案量大、交易量高，一直穩定帶動桃園市的買賣移轉棟數。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，春節期間武漢肺炎疫情蔓延，全台嚴加防疫，難免影響看屋及交易量，因此預估今年房市第一季交易表現不容樂觀，待疫情控制穩定，預期第二季開始提升交易量。

(時報資訊)