美股四大指數收漲，今(4)日台指期開漲51點、金融期開漲3.4點、電子期開漲3.1點，目前指數回檔至半年線附近，所幸盤中跌幅未進一步擴大，但指數後續仍需價漲量增、價跌量縮，方較有利行情回穩。

永豐期貨分析指出，技術面來看，台股日、週KD呈現明顯死亡交叉，指數跌破季線，月均線亦開始下彎，不利台股多頭走勢，短期指數尚未落底。展望後市，除疫情消息外，2月14日美國對華為禁售展延將到期，若美國再展延則有利於市場，投資策略建議先降低持股，待疫情回穩再伺機回補進場。

籌碼面來說，台指期逆價差擴至-30.92點，電子期逆價差擴至-1.7點，金融期逆價差擴至-1.88點。現貨部分，三大法人買超4.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3477口至9553口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2569口至32348口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3563口至301口。

(時報資訊)