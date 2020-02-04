口罩實名新制將在2月6日起上路，民眾7天內僅可憑健保卡，每人購買2片。前台大醫院副院長王明鉅指出，防疫專家說，現在根本不必戴口罩，但是教育部卻讓全國從小學到高中，大學全部延後開學，等於就是在告訴大家疫情很可怕，對專家說法投下不信任票，且現在7天內只能限買2片口罩的政策，讓不起眼的外科口罩，「現在可能真的得重複使用了」。

王明鉅在臉書貼文指出，今天開始，很可能每個醫院的門口，都會大排長長長長的人龍。因為大家都沒有口罩可戴，也沒有口罩可買。所以無論是醫院員工還是病人，或是探病的人，可能全部都會突然發現陷入沒有口罩可戴，沒有口罩可買，無法進入醫院工作或看病的窘境。

王明鉅提到，有朋友問他，口罩到底能不能重複使用，他表示：「我可不敢說口罩能重複使用。」但從今天開始，這個稀鬆平常根本不起眼的外科口罩，可能真的得重複使用。一個星期只能用健保卡買到二片，不重複使用，剩下的三天難道不必上班嗎？不重複使用又能怎麼辦呢？

王明鉅並指出，雖然防疫專家們不斷強調，現在根本不必戴口罩。但是教育部讓全國從小學到高中，再加上大學，全部都晚開學二個星期，「明明白白就是在告訴大家疫情很可怕，就是對這些專家的說法投下了不信任票」。

王明鉅感嘆地說，也許現在最好的作法就是乖乖認命，完完全全聽從防疫專家們的話，大家根本就再也不要戴口罩了。他並擔憂的表示，現在都還沒有任何一個新型冠狀病毒的社區感染，全台灣就已經為了口罩亂上超過一星期。未來如果萬一的萬一，台灣真的發生社區感染的時候，大家又該怎麼辦呢？

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(中時電子報)