詹江村臉書。

國民黨2020敗選後，主席吳敦義為了負起敗選責任，下台負責，而黨主席一職也將進行改選，連續兩次的大敗讓國民黨急於尋求改革，而目前有意競逐黨主席一職的人包括有前台北市長郝龍斌以及國民黨中常委江啟臣。

而桃園市議員詹江村發現，這兩位欲參選黨主席的人選近來都做了一件事，那就是拜會黨內大老、前立法院長王金平，驚覺原來王金平在黨內、地方的影響仍如此驚人，今年選前競選總統的高雄市長韓國瑜卻與他交惡，「難怪會輸掉選舉！」

文章在臉書發出後引起討論，網友表示「國民黨再不甩掉關說形象包袱，肯定會在幾年內終結」、「如果都要找王金平都不用選了」、「王金平有那麼偉大嗎」、「我看還是虎哥出來會比較好，因為沒有包袱在，老王一直控制所有人的支持方向，什麼事情都要喬，這樣是糟糕的事」、「選黨主席為什麼要拜會王金平，他有很重要嗎？國民黨需要改革，最不需要的就是問王金平的意見吧！那幹嘛還要改革」、「這樣還算要改革嗎？乾脆叫王金平出來選就好啊⋯國民黨注定爛到底了！」

(中時電子報)