武漢肺炎疫情延燒，政府宣布，高中以下、大專院校延後至2月25日開學，卻引發民怨。對此，台北市議員游淑慧認為政府「太過了」，這樣下去會沒完沒了。

昨（3）日政論節目《少康戰情室》談到延後開學問題，游淑慧直言，「現在停課是不是太過了」，如果說現在只有8個境外案例，其中兩個是夫妻之間感染，就全國停課，那怎麼因應若萬一有更升級的時候，2月25日後要一直停下去嗎？

游淑慧表示，萬一變成11例，一定要繼續停，12例就非停不可，這樣沒完沒了，在疫情還可以控制的範圍，就做出一個超過標準的應變。

針對台北市的安親班、補習班，游淑慧提到，一半以上都是不合格立案，空間不足、空調不合法，消防也不一定安全，比起學校的空間寬廣，這麼大的教室大概容納25個以內的學生，還有老師、學校護理人員，學校老師可能還有口罩，但安親班裡的老師，怎麼知道他口罩用了多久、有沒有口罩。

游淑慧認為，教育部不要把責任推給家長、推給民間，到學校去目前還算是比較安全的。

(中時電子報)