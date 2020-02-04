中國武漢肺炎死亡人數已經攀升至425人，滯留武漢的首批台商也於昨日深夜抵台，台灣醫護人員都嚴陣以待，到底疑似案例需要做哪些檢查呢？經營《Dr.E小兒急診室日誌》臉書粉絲頁的兒童急診科主任就分享親身經驗，他遇到兩位從中國疫區回來，需要住在負壓病房的疑似武漢肺炎的通報案例，便著手進行相關檢查。

一個疑似武漢肺炎的通報案例，在急診需要做多少事情？

1.檢傷詢問症狀、旅遊史、接觸史、測量體溫呼吸心跳血壓

2.請病人到急診外臨時帳棚等待

3.醫師換裝穿上隔離衣到帳篷問診和作理學檢查

4.呼叫放射科技術人員穿上全套防護裝備推移動型X光機到帳篷幫病人照X光

5.確診肺炎後，帶病人至負壓隔離室等候

6.醫師聯絡院內感控，確定通報條件

7.上電腦法定傳染病系統完成通報並列印採檢單

8.醫師和護理師換裝穿上全套防護裝備進入負壓隔離室

9.穿著厚重的隔離裝幫病人抽血和口咽採檢

10.將檢體放入特殊運送箱送出

11.受過專業訓練和穿著全套防護裝備的轉送人員，經過院內淨空動線將病人送至負壓病房

12.急診醫師和護理師依照流程逐步脫下身上的防護裝備，徹底清潔手部，回到原本的工作岡位

這位兒童急診科主任寫道，上述流程至少需要40到60分鐘，等到他再度回到診間時，發現新病人已經等待近一小時。他表示，目前台灣尚未發生本土社區疫情，就已經出現輕微的醫療排擠效應，若不幸發生社區疫情，排擠效應將更為顯著，隨著疫情升溫，最後可能如武漢般整個醫療體系崩潰，武漢肺炎病人無處住院，原本常規醫療病人無處治療。

因此，他希望政府儘快下定決心，效法美國、澳洲、新加坡等國的做法，全面禁止14天內到過大陸的非本國籍旅客入境，從重災區城市返台本國人士須強制隔離兩週，從中國其他城市返台者則自我隔離兩週。應趁疫情尚未擴大時跟上世界大國的腳步，防止台灣爆社區疫情，讓醫療體系不致於因排擠效應崩潰。

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(中時電子報)