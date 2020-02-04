UFC草量級拳王張偉麗的備戰計畫被疫情打亂，她預計美國時間3月7日要在賭城打防衛戰，但武漢的新型肺炎正在大陸肆虐，她從北京過去拿不到美國簽證。後來經過民主黨女性眾議員加巴德(Tulsi Gabbard)疏通，張偉麗本月初和團隊提前去泰國隔離14天，然後再進入美國。

加巴德認識張偉麗，兩人去年還曾一起練拳，她過去也幫過張的忙，並有意角逐黨內提名參選總統。這是大陸女將張偉麗奪冠以來首次前往海外的衛冕戰，她原本留在北京訓練，如果是一般拳手比賽就會被取消，不過她是拳王，UFC還是希望比賽如期舉行。

波蘭挑戰者曾以防毒面具的圖片挑釁，讓疫情成為比賽話題。在議員和UFC的影響力下，張偉麗應該可以提前赴美訓練，但她的備戰時間仍被縮短了。

張偉麗的拳很重，她有163公分、56公斤的體格，42秒擊倒對手摘冠而被稱為「麥格農手槍」。不過也有人認為張還沒有經過真正的挑戰證明自己，這回UFC 247的防衛戰看她能否以勝利提振大陸體壇的士氣。

(中時電子報)