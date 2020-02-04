武漢肺炎疫情持續蔓延，截止今（4日）上午，大陸境內已確診20471名病患，單日新增確診甚至來到3235人，除此之外還有疑似病例23214人，並已造成425人死亡。副省級城市杭州市稍早宣布，將對民眾實行「封閉式管理」。

繼武漢封城之後，湖北省十多個城市陸續封城，浙江省溫州市前（2日）宣布嚴控居民行動，而現在浙江省省會的古城杭州市也跟進，將實行十項措施，包括市內所有村莊、社區、大樓實行封閉式管理；非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉；倡導每戶家庭每2天指派一名家庭成員外出採購生活物資等。

其他規定包括近14天有疫情重點地區旅居史的市外返回人員，須在一小時內主動向居住地村、社區報告。至於非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉；農貿市場、超市、藥店等場所合理安排營業時間，並要求民眾「紅事」停辦、「白事」從簡。

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(中時電子報)