市面上有許多清潔公司，不過當家裡需要打掃整理時，你會選擇哪一家？英國一間專業清潔公司近日成立一間子公司，主打「裸體清潔」的服務，為了讓許多人相信真有這項服務，創辦人貝爾頓（Nikki Belton）還親自示範，僅穿著內衣、內褲就開始為客人的房間進行清潔。

據《太陽報》報導，原本一般的居家打掃服務每小時的收費約在16.5英鎊（約630新台幣），不過有著生意頭腦的貝爾頓意識到裸體清潔或將帶來更大的商機，而且這項服務沒有人做過，所以決定試試看，其中包含只穿內衣褲清潔、赤裸上身清潔以及全裸清潔服務，至於收費的部分也上漲到每小時75英鎊（約3000新台幣）至95英鎊（約3700新台幣）不等。

裸體清潔公司已在今年1月開張，民眾可以從網站上預約服務，而顧客資料將會全程保密，儘管如此，仍有許多人沒聽過這種服務，因此產生疑慮，質疑它是否真的存在，而為了證實裸體清潔真有其事，貝爾頓也親自示範，身穿內衣褲幫5名客人打掃。

貝爾頓提到，公司的清潔人員不是客人的性對象，他們只是在那裡工作，她同時強調：「這項服務更取決於個人的觀念，讓人們去欣賞男性或女性的身體，同時尊重我們公司的性質。」而且公司也明文規定，禁止清潔人員在打掃實與客人有任何的肢體接觸。

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(中時電子報)