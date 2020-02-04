翻攝自 中時電子報YOUTUBE

昨天武漢包機載著247人返台，其中小孩子較多，中央疫情指揮中心的指揮官陳時中表示，看到小孩子都很乖的等待檢疫、沒有哭鬧，很有感觸。這次包機中最小的孩子才1歲，媽媽全程抱著，還要拖行李箱，讓陳時中感慨「媽媽很堅強」。

陳時中在記者會上說，這次武漢包機返台大家都很配合，工作人員士氣高昂。且小孩子好多，大部分都很乖，沒有鬧，讓人看了心理很有感。最小的孩子是一歲，由媽媽全程抱著，還要拖行李箱，媽媽很堅強。

陳時中說，許多工作人員並無醫療背景，大家都很緊張，但台人的愛心、同理心的發揮出來，很多人都很積極的協助。陳時中呼籲大家，不要把這個東西看得太可怕，不要緊張，謹慎就好。檢疫所與附近的居民隔很遠，也確實做到一人一室隔離，只要一有狀況，就會送醫。

陳時中說，隔離要做好不是一個人的功勞，是所有人一心一意的配合才能做到。在機場看到一大群人很有秩序的樣子，讓整個活動變得很有效率，「很多小孩都是台灣的孩子啊，留在武漢資源不足，就算沒病也會有病」，很感動終於她們回來可以受到妥善的照顧。陳時中也再次強調，居民不要恐慌、緊張，只要謹慎。

(中時電子報)