武漢肺炎不僅危害健康還間接造成觀感傷害，不少明星因捐款、捐物資引發議論，每個言行都考驗著公眾人物的形象，旅日作家「中古小姐」就在臉書透露，過去有份工作，需要接觸、處理產品代言人，爆料跟某女星第一次見面，對方竟說「好久不見」還熱情擁抱，讓她不以為然痛批其根本靠「假掰力」在圈內走跳，文末甚至直接公布了該女星的身分！

中古小姐在臉書po文，透露過去有份工作，是幫公司處理代言人，當時安排了台灣某女星到東京定裝、拍攝，拍廣告前一天，女星前往試服裝，她正準備遞名片，對方卻異常友善跑來擁抱，還說：「好久不見啊，超想念妳的」，讓中古小姐心中疑惑，「這個team裡之前既沒有外國人也沒有台灣人，而我那年才剛加入，哪來的好久不見？」，因此猜測對方該不會是在裝熟巴結吧？而仔細想想，這case是中華區代言，酬勞有千萬，「這種狀況下，人會容易變成狗也不是不能理解」。

中古小姐說，她曾巧遇野生廣末涼子，也在工作中遇過木村拓哉，感想是這些靠努力累積些許高度的明星，其個人魅力是很明顯讓人傾倒的，然看這位台灣女星拍廣告，卻是整個團隊意興闌珊，完全沒被照片或女星個人特質觸動，中古小姐還因工作需要跟對方全程應酬「假來假去」，讓她不禁想：「這女的才華到底是什麼？好像是假掰力耶。可是假掰力這種東西必須靠共通語言(中文)來傳遞，怪不得在場日本人們都感受不到」。

中古小姐當年以為是公司創意團隊本來就high不起來，然隔年在她處心積慮換掉原本的代言人後，新來的漂亮女星讓拍攝整個活過來，一站到鏡頭前，全體雞皮疙瘩，讚嘆：「這才是我們要的臉啊」，團隊終於滿意了，而中古小姐說，至今仍難忘當時那個「異常」友善的擁抱，坦言：「女藝人在當時近千萬台幣的代言情境裡，都已經有狗樣」，遑論進軍以億為單位的中國大陸市場，最後更直接解答女星身分：「對對對！我說的就是偽造學歷女藝人」。

(中時電子報)