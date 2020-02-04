網友討論。

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國民黨2020總統大選慘敗，高雄市長韓國瑜回歸高雄後還要面對罷免的挑戰，而罷韓團體已經宣布在5天內已經累積到10萬的連署了，罷免威脅看似迫在眉睫，但網友好奇，罷免說得這麼轟轟烈烈，如果最後結果是失敗的話，對誰的傷害最大？

網友發文表示，罷免的行動其實沒有想像中這麼熱絡，台灣人是健忘的，情緒以及脾氣來得快、去得也快，總統大選高雄衝出109萬宣洩過憤怒後，罷韓看起來後繼無力，不僅第二階段的30萬速度不理想，最後階段的50幾萬票更是難達成，如果結果韓國瑜罷免失敗，對誰的傷害會最大呢？

貼文引來討論，網友認為若是罷免失敗，受傷最深的將不會是被提出罷免的韓國瑜、不會是提出罷免的wecare高雄、不會是在野的國民黨，更不會是執政的民進黨，而是真正參與投票的高雄人，不管是支持蔡英文的817萬票還是支持韓國瑜的550萬票，都會嘲笑高雄人在罷免一事中雷聲大雨點小！而這嘲笑恐怕直到韓國瑜期滿卸任，都不會停止！

(中時電子報)