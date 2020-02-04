大陸股市昨天（3日）為農曆年後首個交易日，受到武漢肺炎疫情擴散影響，滬深兩市昨開盤補跌、一路下殺，兩市逾3200檔個股跌停，上證最終跌幅近8%，創四年半來最大單日跌幅。今天開盤走勢回穩，從開盤下跌1~2%急拉翻紅。

上證指數開盤下跌2.23%，隨後急拉，截至09:40，上漲12點或0.44%，暫報2890點；深證成指開盤下跌2.05％，目前上漲99點或1%，暫報9878點。

在概念板塊集體下挫的同時，雲端辦公、生物疫苗、口罩等少數領域上漲。中信證券表示，「黃金坑」的坑底已現，可以開始積極配置。

不過，恆指開高，開盤漲0.5％，恆生國企指數漲0.43％，由科技股與流感概念股領漲，其中，騰訊漲2.63％，；另外，李氏大藥廠亦因為此前公告稱，抗病毒藥物尤靖安成為疫情防治的緊急戰略物資之一，而大漲近160％。

大陸金融市場昨日一片慘澹，人民幣匯價重貶，在岸與離岸人民幣匯價3日雙雙貶破「7」，在岸價大跌957個基本點收在7.0257，貶幅1.36%，創下2015年811匯改以來最高紀錄，年初以來升幅付諸流水。

(中時電子報)