武漢肺炎蔓延，政府各單位不敢鬆懈，昨（3）日首批武漢台人包機返台，同時行政院也宣布口罩實名制。行政院副院長陳其邁也加班到凌晨1點多，表示「守住，是我們的責任。」

昨日行政院宣布，6日起口罩將透過健保特約藥局，憑健保卡出售，每人7天限購兩片，每片降為5元，購買採分流措施，身分證尾數單號周一、三、五購買，尾數偶數二、四、六買，周日則不限。同時，首批武漢台人也包機返台，於晚間11點40分抵達桃園機場，檢疫後送往指定場所隔離。

陳其邁在IG表示，「睡了嗎？凌晨，李孟諺秘書長，精神比我還要好，很會衝。從早上的口罩，到現在國人從武漢包機返台。守住，是我們的責任。」從照片中的新聞畫面，時間顯示為凌晨1點19分。

網友紛紛留言「辛苦了！」「謝謝政府同仁的付出」、「副院長及所有防疫人員辛苦了！希望台灣能平安渡過這場風暴」、「這真的是活了25年來看過最屌的行政團」。不過也有人注意到陳其邁的外套，表示「外套好酷，可以正面嗎？」

(中時電子報)