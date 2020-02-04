中央流行疫情指揮中心今（4）日早上召開臨時記者會表示，第一批自中國大陸武漢返台台商共247人已於昨天深夜抵達，於今早凌晨3點完成入境檢疫程序，其中1人發燒、2人喉嚨痛、1幼童腹痛（有1名家長陪同），5人直接後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往國內3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。

陸委會處長蔡志儒表示，春節前就已向對岸提出希望安排武漢台商回台的需求，經過多方溝通，雙方以民眾健康為優先進行合作，陸委會對於完成台商返台的雙贏結果，表示肯定及欣慰。蔡志儒說，這次安排是以「國人順利返台」為優先，返台方式以「便利、符合防疫需求」為考量進行安排。

至於有大陸媒體指稱，2月5日還會有第二波台商包機返台，陸委會鄭重表示，兩岸對此並未有協商，陸媒說法並非事實。

衛福部長兼指揮中心指揮官陳時中徹夜未眠，今天凌晨1點至桃園機場視察檢疫作業情形，並與行政院秘書長李孟諺分別前往各1處集中檢疫場所瞭解台商安置情形。陳時中同時感謝台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜三位市長諒解與配合，以及移民署、農委會、桃機公司、桃勤公司的大力協助。

陳時中說明，昨夜東方航空飛機抵台後隨即進入飛機維修棚與外界隔離，防疫人員隨即上機進行檢疫工作，接著請民眾下機換裝隔離衣，飛機機體、行李等交由國防部化學兵進行消毒，飛機在完成消毒後，空機返回大陸。現場接著對民眾進行發燒篩檢，由於人數眾多，遲至今早凌晨3點才完成所有人檢疫，隨即發車。

除了5人後送收治負壓隔離病房，其餘人員分別乘坐14輛遊覽車、送至3處檢疫場所，沿途均有國防布化學兵進行消毒。民眾抵達檢疫場所後，又再做一次量測耳溫、並做衛教宣導，登錄資料後隨即入住。

對於衛福部醫事司司長石崇良接著說，對於入住的檢疫場所管理，現場人員分做三組，安全組由保安警察進駐，負責維安，和外界一般民眾隔離；後勤組負責這些台商的生活起居吃的、用的一切所需，還有廢棄物處理；至於衛生組則負責每日健康管理、就醫研判等，現場管理人員是由衛福部立桃園、台中等醫院負責。

指揮中心強調，這些台商將進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，每人每天需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫。場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

(工商 )