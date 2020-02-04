來自土耳其的藝人吳鳳在台灣發展10多年，2015年娶回美嬌娘，成為台灣女婿，之後也順利拿到台灣身分證。一向關心時事的他，適逢武漢肺炎疫情肆虐，除了向土耳其人喊話幫台灣爭取加入WHO外，同時也希望有更多國際力量一起為台灣發聲。

吳鳳表示，最近許多土耳其人寄訊息關心他在台灣的狀況，因此決定拍片把台灣防疫情況介紹給他們，同時讓土耳其人更清楚知道，台灣的醫療技術、科技都很先進，且擁有世界上最好的健康保險，以及為什麼台灣必須要參加世界衛生組織（WHO）。

吳鳳指出，病毒開始擴散後，台灣馬上進入高度防疫狀態，無論是在機場、百貨公司、健身房等都仔細檢查所有人的身體狀況，徹底實施體溫檢查，「在台灣我們都有戴口罩，大家都努力保護自己跟其他人。」另外，指揮中心也會在第一時間發布最新消息，國人都知道如何保護自己。

針對台灣因為政治問題遲遲無法進入WHO，吳鳳無奈說，「日本、加拿大、美國、歐盟都支持台灣加入WHO，我是土耳其人也是台灣公民，我用我的母語來跟土耳其人說，為什麼台灣必須要加入WHO。」

吳鳳解釋，台灣之前有經過SARS，也有這方面的經驗跟醫療科技，台灣的醫療科技夠先進，現在武漢肺炎是國際危機，台灣可以提供不少幫助給其他國家，不過因為不是WHO會員，所以不能參加國際的醫療合作，讓他直呼「好可惜」，希望更多國際力量一起為台灣發聲。

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(中時電子報)