可成(2474)計劃從今年（2020年）開始擴展到汽車垂直市場，雖然初期對利潤的貢獻有限的，但卻意味公司在進行拓展新業務項目，今年蘋果（尤其是iPhone）仍將是可成收益的主要驅動力。可成董事長洪水樹在去年底的法說會上指出，最壞時間已過，可成布局車用機構件，預計今年上半年出貨。

可成股價近期受到武漢肺炎疫情影響，短線下跌約5%。但外資近10個交易日偏站在買方。

可成2019年第3季營收新台幣278.16億元，季增73%，年增10.9%；毛利率23.1%，與第2季持平，年減19.3個百分點；營業利益率16.1%，季增7個百分點，年減16.9個百分點；稅後淨利33.99億元，季增24.6%，年減48.2%；每股盈餘（EPS）4.41元。去年全年營收為916.2億元，年減3.97%。

可成新切入的汽車產品項目，今年H1會正式出貨，目前不只一個客戶，產品較偏向外觀件，與電子產品結合，是可成能夠快速切入的領域，至於對營收和獲利的貢獻，法人認為短期有限。

(時報資訊)