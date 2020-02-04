根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.9779元，較前一交易日貶值5.3分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2020年2月4日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.9779元，1歐元對人民幣7.7178元，100日元對人民幣6.4222元，1港元對人民幣0.89827元，1英鎊對人民幣9.0705元，1澳大利亞元對人民幣4.6702元，1紐西蘭元對人民幣4.5095元，1新加坡元對人民幣5.0964元，1瑞士法郎對人民幣7.2276元，1加拿大元對人民幣5.2497元，人民幣1元對0.58968林吉特，人民幣1元對9.0990俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1324南非蘭特，人民幣1元對170.62韓元，人民幣1元對0.52634阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.53763沙特裡亞爾，人民幣1元對43.6818匈牙利福林，人民幣1元對0.55664波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9678丹麥克朗，人民幣1元對1.3821瑞典克朗，人民幣1元對1.3302挪威克朗，人民幣1元對0.85749土耳其里拉，人民幣1元對2.6971墨西哥比索，人民幣1元對4.4516泰銖。

(時報資訊)

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