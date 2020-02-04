汽機車品牌廠三陽工業(2206)今起擬買回庫藏股，預定買回1萬5000張，區間價15~31元。今股價開高0.55元為20.75元。

為維護公司信用及股東權益，三陽3日董事會決議，自109年2月4日至4月1日，預定買回自家股份1500萬股，預定買回股份占公司已發行股份總數的1.76%，預定買回每股區間價格介於15~31元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

三陽去年底150cc旗艦速克達DRG預售，市場反應熱烈，12月大量交車，帶動三陽去年12月合併營收27.04億元，年增11.47%，連續六個月營收繳出正成長的成績；2019年合併營收335.89億元，年增7.08%。

三陽去年因認列內湖土地處分利益近19億元，推升獲利衝高，108年前三季稅後淨利23.32億元，EPS達2.84元。法人估公司去年每股淨利可望達3元以上，去年度現金股利也可望持續有1元以上之水準。

(時報資訊)