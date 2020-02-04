美股消息面：
1.美國供應管理協會(ISM)公布，1月製造業指數為50.9，高於市場預估的48.5及去年12月的47.2，並創下去年7月來新高，在睽違5個月後，首度再站上50榮枯分界線之上。
2.IHS Markit美國1月製造業採購經理人指數（PMI）終值為51.9，高於初值51.7，但低於去年12月終值52.4。
3.美國商務部公布，美國2019年12月建築開支下滑0.2%，為去年6月後首次下跌，不如市場預期的增加0.5%。
4.中國新型冠狀病毒肺炎疫情爆發不利於需求前景，周一國際油價創下逾一年新低，並進入所謂的熊市。
紐約3月期油收跌1.45美元或2.8%，每桶報50.11美元，創下2019年1月來最低價；與1月6日的高點63.27美元相比，該合約價已跌掉20.8%，在技術上已進入熊市。紐約期油盤中一度跌破50美元，最低跌至49.91美元。
倫敦布蘭特4月期油收跌2.17美元或3.8%，為每桶54.45美元，創下2018年12月31日以來新低；與9月16日的高點69.02美元相比，跌幅亦達到21%。
(時報資訊)
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