外貿協會因應武漢肺炎疫情，已做好相關防範措施，國際性會展活動也將如期舉行。

外貿協會表示，國際性會展活動將如期舉行，如今（2020年）年3月4日至7日即將登場的「台北國際自行車展覽會」及3月5日至7日「台北國際體育用品展覽會」，雖然中國大陸買主及參展廠商因簽證及航班等因素無法來臺，可能對展覽規模略有影響，但針對中國大陸以外國家買主洽邀及與會者所關切的展場防疫措施，貿協都規劃完整的因應做法。

貿協將加強對國際宣傳台灣目前的防疫狀況，讓國際買主及廠商能安心來台觀展、參展。透過貿協海外63個外館及公關公司、國際媒體、官網、社群媒體(FB、Linkedin等)、E-Mail、公協會等管道，發送台灣最新防範措施，讓國際業者瞭解台灣目前成功管控武漢肺炎疫情，強化國際買主來臺經商及採購信心。

針對展館防疫部分，世貿一館、南港展覽館一館、南港展覽館二館及台北國際會議中心除將加強公共區域、電梯、廁所等處清潔消毒外，都已建置防疫作業流程。所有與會人士都要求須戴口罩，並以紅外線感測儀及額溫槍量測體溫；另外，展館各樓層配置醫護人員，公共區域備有洗手液供與會人士使用。在防疫期間，展館也將配合政府政策進行相關通報，確保與會人士安全及健康。

(時報資訊)