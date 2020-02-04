鴻海富士康一位內部知情人士3日透漏，因新型冠狀病毒（下稱武漢肺炎）影響，大陸廠停工狀態若再延一周，富士康可能受到嚴重衝擊，包括蘋果在內客戶的供貨恐中斷。
該消息人士宣稱，自大陸方面宣布將工廠開工日延後到2月10日，富士康在大陸幾乎全面停工，若在延長停工時間，恐影響供貨。
不過，該人士也提到，因為產線已轉移至墨西哥、越南、印度等地，因此，疫情爆發以來，富士康受到影響較小，如果有望在10日復工，員工加班應該可補足進度出貨。
據路透報導，投資研究機構晨星分析師Don Yew認為，2018年富士康湖北四家子公司營收僅占總營收的1.8％，並對蘋果等客戶多元化供應鏈，因此富士康受影響有限；不過，隨疫情在廣東等主要手機製造中心蔓延，當地的企業包括富士康在內，應該會進行財務調整。
對於再延長停工，恐供貨中斷的說法，富士康尚未回應，蘋果方面也不予評論。
(旺報 )
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