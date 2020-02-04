滯留武漢首批台商昨抵台，今早已完成檢疫所入住。醫事司司長石崇良表示，檢疫所採取「一人一室」的原則，食物均由穿著標準防護衣的後勤人員送到房間，被隔離者用餐後需配戴外科口罩丟棄廚餘，將外界的接觸減至最低。

石崇良表示，考量到防疫需要與人性關懷，台商入住的檢疫所空間足夠，與民宅具有相當距離。三處檢疫所均以雙人房居多，因入住者年齡最小僅有1歲，若有家屬陪同需要，將安排入住同一房間，其餘民眾則採取「一人一室」隔離原則。

檢疫所設有無限網路，對外通訊沒問題。石崇良表示，為減少台商與外界的接觸，入住的房間均設在二樓以上，後勤人員則在一樓活動。用餐時，由後勤人員穿著標準防護衣將餐點送到房間。用餐後，被隔離者則需配戴外殼口罩，將廚餘拿到茶水間丟棄。每天固定時間，都有專人處理垃圾。

石崇良表示，三處檢疫所目前都仍有空房，衛生單位也已尋覓其他檢疫所，提供第二批返台台商入住。

(中時 )