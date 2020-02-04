大陸兩市股指翻紅 創業板指漲幅近2％ 10:022020/02/04 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著市場情緒逐漸穩定，今兩市股指低開高走，相繼翻紅，創業板指漲幅擴大至近2％，深證成指漲逾1％，上證綜指漲0.5％。 各類股中，保險、銀行等權重金融股領漲；醫藥、醫療等因新型冠狀病毒疫情延續強勢；不過，因武漢肺炎疫情衝擊的觀光餐旅產業依舊低迷，諸如旅遊酒店、國際貿易、船舶製造等類股，跌幅仍然較大。 (旺報 ) #漲幅 #疫情 #創業板 #類股 #股指 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英慰問陸 行有餘力提供協助 04:102020/01/31 兩岸要聞 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 企業面對疫情應從容應對 十大關鍵助防疫一臂之力 09:512020/02/03 財經 《傳產》武漢疫情房市拉警報？專家點出關鍵殺傷力 10:342020/02/03 財經 2020武漢風暴》習近平再主持政治局常委員會研商疫情防控 19:092020/02/03 兩岸 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 慘…散戶撿錯槍！花王暴漲3天 今殺停跌 - 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。