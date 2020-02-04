隨著市場情緒逐漸穩定，今兩市股指低開高走，相繼翻紅，創業板指漲幅擴大至近2％，深證成指漲逾1％，上證綜指漲0.5％。

各類股中，保險、銀行等權重金融股領漲；醫藥、醫療等因新型冠狀病毒疫情延續強勢；不過，因武漢肺炎疫情衝擊的觀光餐旅產業依舊低迷，諸如旅遊酒店、國際貿易、船舶製造等類股，跌幅仍然較大。

(旺報 )