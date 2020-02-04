教育部推動台灣學術網路（TANet）國際頻寬升級計畫，預計5月完成TANet國際訊務百G傳輸頻寬與服務的建置，屆時可提供TANet全國4千多所學校暨學研單位近500萬位教職員生連接至全球網際網路，邁向世界級國際訊務百G傳輸服務新紀元。

教育部為學校教育及學術研究所需，自1990年創立TANet以來，國際連線由1992年的256Kbps頻寬、1998年的45Mbps（T3）、2001年的310Mbps（STM＊2）、到2011年的10Gbps（IPLC ＋ IP Transit），逐年頻寬提升，迄今已達到60Gbps，顯示TANet國際傳輸服務的高度需求與快速發展。

教育部表示，今年在不增加往年預算經費的前提下，採用創新合作模式，重新規劃高達110Gbps的國際訊務傳輸服務（IP Transit ＆ Peering），並在未來3年內視TANet所需，每年逐步擴充達10Gbps以上，為台灣學術網路與全世界網際網路接軌提供一條超高速的連接服務。

教育部說，在TANet即將邁入30年之際，國際訊務頻寬可望突破，邁向百G傳輸的新紀元，也是繼106年TANet 100G骨幹網路啟用以來，在國際傳輸網路上再創造另一個嶄新的里程碑，這是教育部與所有TANet夥伴30年來的努力成果。

教育部逐步提高各縣市教育網路中心的電路頻寬，如2019年已將台北市、新北市、桃園市、臺中市及高雄市的電路頻寬提升為20G，台南市為12G，另其餘縣市頻寬則依需求提供4G至8G不等，離島電路也均達1G以上。視各縣市各個連線學校需求，逐年檢討提升，以因應網路教學應用、智慧自主學習的新時代教育。

國際訊務百G傳輸新紀元的到來，提供學校透過TANet與全世界一起教學、一起學習，汲取最需要且最即時的資訊，體會創新多元教育。一直以來，TANet總是支持全國師生邁向數位教育發展的堅實基礎。

(中時 )