新型冠狀病毒肺炎爆發，兩岸大受疫情影響，大陸官方更停止所有影視拍攝，衝擊相關產業。兔將(8492)指出，除了配合政策延至2月10日正式開工外，同時間透過遠端工作、部分專案移交台北及高雄團隊，維持製作產能不受影響。目前所有製作產能均按照規劃中進行，2020年兔將著手投資國片，除了深耕台灣影視市場，於兩岸穩定發展以外，亦計畫與國際影視製作公司共同開發及承製新內容，積極開拓海外市場，提供影視製作更優質內容。

北京兔將為確保全體員工健康安全，因應機制亦同步啟動，因應方式包括：1.赴北京出差台灣員工已於春節假期前返台。部分完成14天自行隔離且無不適症狀之同仁，已於台灣開工時間分別至台北兔將及高雄兔將辦公。另外返台未滿14天同仁，將自行隔離至期滿，如無不適症狀始可返回工作崗位。

2.北京所有員工皆已返回北京住處自我隔離，公司內部每天持續追蹤員工健康狀況，目前未接獲員工通報相關病例，預計2月10日皆能返回工作崗位。另外，在公司資訊安全管理辦法下，安排使用內部加密網路，讓部分員工在資安保護下進行遠端工作。

3.部分專案移交至台北及高雄團隊，整體產能皆維持正常運作。

而1月30日開工的台北及高雄兔將，也加強防疫工作，包括暫停任何前往武漢及周邊地區的差旅、進行體溫檢測等措施，將疫情影響降到最低。

(時報資訊)