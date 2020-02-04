《商情》美元走強，打壓周一紐約期金續挫 10:002020/02/04 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強，打壓周一紐約期金續挫；因美國股市反彈，以及美元從2周低點回升，削減黃金市場的避險需求，導致投資人獲利了結，進而拖累期金續挫；分析師表示，中國冠狀病毒疫情迅速蔓延，估計將對經濟造成衝擊，屆時金價可能獲得支撐。 終場4月黃金跌5.5美元，報每盎司1582.4美元，3月白銀跌0.34美元，報每盎司17.67美元，4月白金漲8.8美元，報每盎司970.7美元，3月鈀金漲8.8美元，報每盎司2233.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.2％ 10:002020/01/31 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周四LME期銅跌至5個月低點 10:002020/01/31 財經 《金融》黃金價格將觸頂翻轉？晨星不看好短期及長期購買力 12:162020/01/31 財經 2020武漢風暴》武漢疫情延燒 金價猛飆七年新高 17:542020/01/31 財經 疫情拖累恆指 博弈股、手機股逆勢走強 04:092020/02/01 全球財經 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金走軟 10:172020/02/03 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME期銅連13挫 10:172020/02/03 財經 《基金》上周全球型股票ETF流入資金大於債券型 17:222020/02/03 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 救市神速！陸股甩暴跌陰霾 早盤猛拉2％翻紅 - 財經 官股券商連三日救火 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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