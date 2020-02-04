美元走強，打壓周一紐約期金續挫；因美國股市反彈，以及美元從2周低點回升，削減黃金市場的避險需求，導致投資人獲利了結，進而拖累期金續挫；分析師表示，中國冠狀病毒疫情迅速蔓延，估計將對經濟造成衝擊，屆時金價可能獲得支撐。

終場4月黃金跌5.5美元，報每盎司1582.4美元，3月白銀跌0.34美元，報每盎司17.67美元，4月白金漲8.8美元，報每盎司970.7美元，3月鈀金漲8.8美元，報每盎司2233.5美元。(商品行情網)

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