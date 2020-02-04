聯發科(2454)搶攻遊戲手機處理器市場，繼高階G90、入門G70處理器外，針對一般中階市場，聯發科再端主攻中階遊戲手機市場的G80處理器平台，使得聯發科在遊戲手機處理器市場產品面更為完整，聯發科今股價回穩，開高走高，漲幅一度逾2.5%。

聯發科今年除重兵佈署5G SOC(系統單晶片)外，對於既有4G晶片也持續維持出貨並有新產品推出，滿足大多數新興市場的需求，其中，印度市場就是現階段4G重要紅海市場，聯發科看準遊戲手機處理器市場大有可為，繼高階G90、入門G70處理器後，再端主攻中階遊戲手機市場的G80處理器平台，預計搭載G80處理器平台的中階遊戲手機的終端產品，最快有機會在2月於印度市場開賣。

據悉，最新搭載G80的產品將會於2月底於印度市場正式推出，將帶動聯發科首季在4G手機晶片的出貨量表現。

另外一方面，聯發科來說，將在本周五舉辦法人說明會，將由執行長蔡力行、財務長顧大為主持，除公布去年第四季財報表現外，5G產品布局、武漢肺炎對營運的衝擊程度，屆時都將成為關注焦點。

(時報資訊)