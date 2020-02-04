武漢247名台商昨晚抵台，中央流行疫情指揮中心今天表示，返台的台商中有3人發燒、1孩童腹瀉，目前均已送醫，其餘無症狀者則是送到3地進行隔離檢疫，為避免交叉感染風險，隔離期間基本上都住在一人一室的獨立套房，另外用餐完的廢棄物，也會依感染性廢棄物的高標準作處理，避免病毒外洩。

針對民眾擔憂，隔離期間武漢台商的居住場所是否會造成病毒外洩？指揮中心表示，隔離房間共有雙人房與單人房，但基本上這批武漢台商都是採一人一室做管理，若有家庭的話，也都是安排在同一樓層的鄰近房間，且每間都是獨立套房具衛浴設施，若需照顧嬰幼童，也會視情況安排住雙人房，因此隔離期間武漢台商不會離開房間，民眾大可放心。

針對隔離人員餐飲部分，指揮中心強調，每日三餐都會由後勤人員送至該樓層，之後再送到指定的垃圾處理場所，經環保人員用適當的方式處理後清除，而各檢疫所也都有經環保署的協助，針對每日廢棄物依照感染性廢棄物的標準做處理，因此位在隔離區周邊的民眾大可放心。

(中時 )