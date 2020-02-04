LINE台灣旗下旅遊服務平台LINE旅遊宣布，首度攜手交通部觀光局，自3日起至23日推出「2020台灣燈會」線上旅遊導覽、體驗平台。透過提供4大功能，讓民眾透過LINE旅遊，就能找到完整的台灣燈會旅遊資訊。

交通部觀光局先前公布數據顯示，近7成國人偏好自助旅行，但自助旅行的前置作業、所需耗費時間與精力，不亞於寫一篇3學分的期末報告。LINE旅遊表示，規畫服務的重心，在於讓用戶在自助旅行時的預訂及行程規畫能更輕鬆方便。

LINE旅遊指出，此次2020台灣燈會平台提供的4大功能，包括8日起於台中后里花博園區舉辦的台灣燈會資訊、燈會周邊景點推薦、台中旅遊懶人包等，並在LINE旅遊官方帳號舉辦「周四猜燈謎拿好禮」趣味活動，有機會獲得KKday折扣碼或LINE POINTS回饋。

LINE旅遊表示，自2018年11月底推出服務迄今，官方帳號好友數已突破480萬，每則推播觸及率超過百萬人。除了原有的雄獅、agoda、KKday、Tripresso旅遊咖外，去年陸續加入Skyscanner、HotelsCombined與ezTravel易遊網等業者，涵蓋所有知名旅行業者。

而透過新夥伴的搜尋比價模式，提供1200間線上旅行社機票及300萬房源訂房價格比較，使LINE旅遊的預訂服務版圖更完整可靠。且用戶結帳時可獲得LINE POINTS回饋，未來將與夥伴不定期推出線上旅展等限定優惠活動。

此外，LINE旅遊結合LINE App通訊、分享與筆記本等社群功能，使用戶能與親友共編行程，並持續優化行程共編功能，讓用戶無需下載其他程式便能新增個人行程，直接搜尋、預訂機票和住宿，並邀請旅伴共同編輯，同步更新、規畫與確認行程每個細節。

(時報資訊)