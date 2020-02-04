台灣運彩單場暨場中投注場次預告(2月4日~2月11日)

1.NBA「籃球」：提供3場場中與7場單場投注。

週四(2/6)11:30，「士官長」巴特勒將率領熱火踢館洛杉磯快艇。兩隊本季交手時，里歐納德在喬治缺陣下狂轟33分，帶領快艇在邁阿密拿下勝利。此戰熱火將交手雙槍合體的快艇，勢必會面臨一場苦戰。

週五(2/7)11:30、週六(2/8)10:00，休士頓火箭將分別造訪洛杉磯湖人與鳳凰城太陽。湖人近兩場主場不敵勝率在5成以下的魔術與拓荒者，面對人員捉襟見肘的火箭將會是止敗的絕佳機會；而太陽雖然戰力不及火箭，但火箭本季背靠背第二戰成績並不理想(2勝3敗)，太陽或許有機會在兵疲馬困的火箭身上偷到一勝。

2.「足球」：提供23場場中與25場單場投注。

德國足總盃進入16強階段，多場德甲球隊強碰的戲碼將在本週上演。2/5(三)凌晨1:30，2018年冠軍法蘭克福，率先在主場迎戰RB萊比錫；本季在德甲為保級苦苦掙扎的文達不來梅，則在主場等待勁旅多特蒙德的挑戰。衛冕冠軍拜仁慕尼黑當然沒有缺席，16強也坐擁主場優勢，但2/6(四)03:45將對上的對手是本季在德甲聯賽曾經作客安聯球場擊敗他們的霍芬海姆，拜仁想要衛冕成功，這是必須復仇的一仗。

日本超級盃將在週六(2/8)登場，上賽季後來居上贏得甲級聯賽冠軍的橫濱水手，中午12:35將和天皇盃冠軍神戶勝利船在埼玉2002體育場一較高下，也為2020年的日本職業足球季掀開序幕。

週末足球的焦點戰也落在德甲，排名前5的4支球隊將捉對廝殺，勝負絕對影響本賽季冠軍歸屬。下週一(2/10)本季領先多時的RB萊比錫，在最近2輪德甲只取得1和1敗的戰績，排名已被豪取6連勝的拜仁慕尼黑超越，但雙方差距只有1分，本輪兩隊的榜首大戰肯定有看頭。多特蒙德落後拜仁3分暫居第3，週日(2/9)將前往勒沃庫森踢館，勒沃庫森以34分排名第5，落後拜仁8分、落後多特5分，仍在可爭冠的範圍，每場比賽都是關鍵：多特最近拿下3連勝，冬季轉會剛剛收購的挪威國腳厄林哈蘭德，3場比賽為多特貢獻7個進球，已成為多特攻城拔寨最強武器。

3.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

扣人心弦的澳洲網球公開賽結束後，台灣運彩本週依舊有精彩的ATP250網球賽事可供投注。除了有亞洲的清奈公開賽及南美洲的阿根廷公開賽外，歐洲戰場的蒙彼利埃公開賽集結了地主選手蒙菲爾斯及比利時名將高芬等好手，精采程度不遑多讓。台灣運彩將精選場次開立場中投注，喜愛網球的消費者千萬不能錯過！。

4.NHL「冰球」：提供7場單場投注。

目前仍為季後賽門票努力的紐約遊騎兵將分別在週二(2/4)08:00、週四(2/6)08:30迎戰達拉斯星辰與多倫多楓葉。星辰本季倚賴強悍的防守穩坐西部前四，楓葉在塔瓦雷斯回歸後進攻狀況也漸趨穩定，主場強勢的遊騎兵面對這兩支勁旅，勢必有番廝殺。

遭逢客場4連敗的颶風週五(2/7)10:00、週日(2/9)11:00將陸續作客亞歷桑那土狼及維加斯黃金騎士。土狼近況雖不穩定，但補進前狀元郎霍爾後的鋒線仍深具威脅性；黃金騎士易帥後展現不同的風貌，上週才在客場以4比3成功踢館颶風。面對這兩場艱困的客場賽事，颶風要找回季初的贏球感覺，才能重返季後賽名單。

週六(2/8)00:30，芬蘭菁英聯盟兩大強權坦佩雷戰斧與奧盧白鼬將狹路相逢，兩隊包辦聯盟過去5季中的4座冠軍，本季戰績也分居聯盟前二，實力伯仲之間。雙方本季前三次交手都由坦佩雷戰斧獲勝，但比數差距都未超過1分，此戰相信仍會相當膠著，且看聯盟榜首奧盧白鼬能否在客場扳回一城。

5.「排球」：提供1場單場及場中投注。

週四(2/6)18:00，南韓V聯賽傳統勁旅大韓航空珍寶將在主場面對三星藍獠牙，雙方本季首度交手大韓航空雖以1比3意外落敗，但隨後即拿下對戰3連勝，其中近2戰都以3比0完封三星，而三星本季已離季後賽越來越遠，近期更吞下5連敗，此戰要在客場帶走勝利有一定的難度。

(中時電子報)