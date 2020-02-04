遠百(2903)為防範武漢肺炎，全台自農曆年起啟動內外防護措施，第一線服務人員即日起佩戴口罩、出勤測量體溫、每日定時消毒，娃娃車租借也暫停服務，重點出入口備有酒精供顧客消毒及相關防疫提醒，一切配合政府相關防疫法令執行，減少感染風險。

武漢肺炎在大陸延燒，政府高度戒備，國內百貨業者也神經緊繃，防範武漢肺炎疫情，遠百自農曆年起全台啟動內外防護措施。

遠百表示，公司即日起同仁上班打卡測量體溫，專櫃及自營人員全面自主性佩戴口罩降低感染風險，有到過疫區的同仁，應配合政府防疫措施自主管理。專櫃及同仁如有出現發燒、咳嗽、呼吸急促…等症狀，請通報直屬主管並立即就醫與自主管理。

再者，遠百全台各店重要出入口備妥酒精洗手液，公共電梯、升降梯扶手、樓層按鍵，以及顧客接觸頻繁的地點，如服務台、贈品處…等處經常以酒精擦拭，開店前開窗通風、閉店後全館消毒，為防止嬰幼兒童感染、降低接觸公共媒介物風險，從2月1日起全面暫停娃娃車租借。

此外，遠百也準備酒精消毒液、額溫槍、口罩…，配合政府防疫措施執行，以減少感染風險。

(時報資訊)