第一批台商返抵國門，運送至台中市的隔離所，台中市警方4日凌晨在交流道接到車隊後，由環保局出動兩輛消毒車全程作業。（盧金足攝）

大陸武漢台商返台，台中市府4日凌晨出動消毒車全程噴灑，第一批台商返抵國門，運送至台中市的隔離所，台中市警方4日凌晨在交流道接到車隊後，由環保局出動兩輛消毒車全程作業，快速順利完成安置，台中市長盧秀燕上午表示，大陸武漢台商經過千辛萬苦才回到台灣！我們要說聲：「歡迎回家！」這些台商是我們的家人，可能會引起部份民眾的不安

，相信中央在之前，都有通盤而且完整的考量，基於職責，已經向中央充分反映地方的民意。

盧秀燕上午在市政會議，針對今天凌晨從武漢返台的台商，其中一部分安置在台中市隔離十四天，隔離安置地點是由中央疫情指揮中心統一調度。台中市政府接獲通知以後，已經在昨天晚上親自召開應變會議。

她表示，首先，昨天晚間有247名在中國大陸武漢工作的台商藉由包機方式返台，中央防疫指揮中心安排部分的人員到台中安置隔離，他們都是我們的家人，我們的同胞。

盧秀燕表示關切，強調武漢台商隔離計畫，是由中央疫情指揮中心統一部署調度，台中市府接獲通知後，昨晚親自召開應變會議，防疫視同作戰，作戰需要中央地方合作，我要求市府相關局處要更謹慎小心處理。

針對中央選在台中設置隔離區，引起周遭民眾恐慌可能是「人之常情」，相信中央在選址前，應該都有通盤且完整考量，基於職責我已向中央充分反映地方民意，也呼籲中央務必徹底落實隔離配套措施。

盧秀燕指出，今天凌晨隔離車隊進入台中轄區，市府相關同仁徹夜未眠，做好準備，兩輛消毒車於車隊行進前後消毒，同時依中央指示會在隔離區派遣警力24小時維安戒備，請大家多一些包容，多一些體諒，讓他們順利度過14天隔離期，讓他們可以跟家人一起團員。

「台中嚴密控制疫情，目前無社區感染情形」，盧秀燕表示，台中市防疫表現獲中央與民間肯定，各項防疫物資與醫療救援人力皆已整備待命，將持續緊盯情勢發展。

盧秀燕強調，「我們要多些包容、多些體諒，平安順利度過14天隔離期，讓他們可以與家人一起團員」，防疫視同作戰作戰需要，中央和地方合作，要求市政府相關局處要更謹慎、小心因應，度過疫情的警戒時期。

(中時 )