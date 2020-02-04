罷韓連署截至2日，短短五天已累計超過11萬份罷韓連署書，罷韓四男子昨（3）日也一起出面鞠躬感謝高雄市民，民進黨高雄市議員陳致中更交出上千份連署書，力拚下一個十萬。

1月29日罷韓「光復高雄」總部正式成立，第二階段罷韓連署宣布啟動。「Wecare高雄」臉書指出，至2日深夜，共計五天，彙整總部、代收點、民代里長、台灣基進黨部、罷韓特工擺攤隊、公民割草行動，總計11萬7818份連署。

昨日罷韓連署巡迴到陳致中小港服務處，陳致中也交出八大袋、上千份填妥的罷免連署書。他表示，在小港、前鎮兩個服務處，已經收到超過一萬份的連署書，對於此次罷韓行動相當有信心，絕對不是任何團體或政黨有辦法操作的，完全是高雄市的民意。

陳致中說，到服務處拿連署單的，很多是過去沒看過的年輕臉孔，認為韓國瑜應該要反躬自省，為什麼會這麼「顧人怨」，為什麼會讓高雄市民這麼憤怒。

陳致中認為，連署通過的成功機率大，但仍要大家繼續努力，目前11萬份的連署書還不夠，因為審核相當嚴格，可能會有認定無效或刪除的狀況，希望能真的光復高雄，讓市民有更好的未來。

(中時電子報)