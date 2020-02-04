鑄件大廠永冠-KY原本計畫2月10日復工，但考量大陸廣東東莞、浙江寧波、江蘇吳江、江蘇溧陽四地五個工廠員工多半是外地人員，復工後會有從交通受阻、外來人口需自行隔離兩週等不可抗力因素，配合防疫工作及考量員工健康安全，決定將復工日期延至17日。永冠坦言，復工延後，2月工作天數減少，將影響2月出貨噸數及營收。

永冠來自風電等能源類鑄件訂單熱度未減，今日股價呈現上漲0.20元而以56.3元開出，盤中最高曾達58.3元的上揚走勢。

永冠表示，永冠大陸工廠除上海機床鑄造一廠(蘇州)持股95.1％外，寧波永祥鑄造、東莞永冠鑄造廠、寧波陸霖機械鑄造及江蘇鋼銳精密機械四地工廠都是百分之百持股。

永冠指出，永冠大陸生產據點目前並無任何員工有發現感染個案，永冠密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。

永冠大陸生產據點原本配合所在地政府復工規定暫延至10日起全面開始復工。目前考量配合所在地政府防疫政策，加上公司員工多為外地人員，復工後仍會有因從春節居住地返回工作所在地交通受阻、外來人口需自行隔離2週等不可抗力因素，永冠為配合防疫工作及考量員工健康安全為第一首要條件，復工日延後至17日，將視疫情後續發展，再做適當調整。

(工商 )