行政院長蘇貞昌昨拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片。對此，網路觀察家「宅神」朱學恒提及此事，並斷言，接下來紫外線消毒機又要缺貨了。

全台近日掀起口罩搶購潮！然而，從6日起，購買口罩將比照慢性處方籤方式，民眾必須要到全國6000多家健保特約藥局憑健保卡購買。實名制購買口罩政策上路後，民眾7天內只能購買一次口罩，最多2片，防止人頭購買戶，若需幫家人或朋友代買，每人每次僅能多拿一張健保卡代購。

對此，宅神在臉書指出，這樣下去，紫外線消毒機又要缺貨了！「這時懷念起我兒用的奶瓶紫外線消毒櫃啦！可惡，早就送人了。如果家裡還有留的人可以拿來消毒口罩啊」。

泌尿科醫師陳偉寶於臉書上發文指出，使用過的口罩有復活方法，但這個方法僅限同一人使用。陳說將使用過的口罩平放，正反面各用紫外線燈照射約半小時即可；一般家中若沒有醫學用的紫外線燈，可以用一般烘碗機裡面的紫外線燈，照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中，靜置3天以上即可。

(中時電子報)