高雄市長韓國瑜先前就曾拋出設立收治武漢肺炎患者的「大型收容場所」，村長詹江村看看現在回台的台商，感嘆韓國瑜的見解是先知。網友傻眼表示，現在是集中隔離有疑慮的人，不是集中該治療的人好嗎？是在偷換概念？還是又再造神？

武漢肺炎疫情擴散，200多台商昨從武漢飛抵台灣。指揮中心證實，已選定兩類場所作為隔離使用，包括軍營和公務員開會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況，預計北、中、南各一處。

對此，詹江村在臉書指出，韓國瑜說將設置大型收容所，並已經開始準備施工，可能會設置於廢棄軍營，結果全台灣罵翻了！中央公開說迎回滯留台商，需在北中南三個地方，準備按置場所，傾向選定營區，「一樣的論述，卻不見半個人出來吠二聲」！詹江村更表示，「韓國瑜是先知」！

村長的一席話，讓批踢踢網友非常傻眼，直言「先知個屁，現在是集中隔離有疑慮的人，不是集中該治療的人好嗎？偷換概念」、「事實證明不用建，現有的軍營就可以用了」、「先知...還在造神」、「所以開始動工了沒」？

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

還原韓國瑜在1月31日對武漢肺炎的疫情維護這樣表示，，一旦武漢肺炎疫情爆發，必須集中收治，已協調軍方提供相關營區，「收容中心工程也將施工」，希望國防部提供必要協助。韓也補充站在政府立場必須有短中長期規畫，至於場地和經費，目前暫定規劃鳳雄營區。

不過，國防部早已有所因應，也對媒體表示，確診患者則由衛褔部指定的專責醫院實施收療，國軍醫院也配合納入規劃，將接受中央流行疫情指揮中心統一指揮，進行最周延的規劃與準備，呼籲國人放心。

(中時電子報)