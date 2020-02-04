一罩難求的慘況也體現在醫護人員身上，護理師在Dcard上分享，只剩這盒口罩，請大家省點用，引來許多醫護人員齊喊，大家都很省，但汙染不是自己能控制的，也不是每個人都是鋼鐵做的，口罩沒了恐要辭職！

最近Dcard上有網友貼文分享，她是某台北醫學中心的護理師，醫院規模也不小，但今天上班前準備戴口罩，一看傻爆眼。只見隨文附上的照片中寫著「只剩這盒，請省著點用」難怪讓原PO大嘆，身為第一線的醫護人員，每天接觸的病人那麼多，竟然還有口罩省著用的一天，太扯了！

貼文曝光後，引起眾人熱議，許多人留言表示，「不懂是要怎麼省」、「一線人員辛苦了，大家一起加油」、「一般民眾沒出門真的不要再囤口罩了」。

其他醫護人員的網友產生共鳴表示，我們也是一天限一個，大家會自發性地省著用，但有些病人就是會對著醫護人員狂咳，口罩汙染還不能換，真的不是每個人都是鋼鐵做的，甚至還有護理師說，口罩沒了她也要離職，畢竟先顧好自己才有餘力幫助別人啊！

(中時電子報)